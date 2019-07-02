فرقاء السودان يبحثون تشكيل هياكل السلطة المدنية.. وخلاف حول «السيادي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الاثنين، الاتهامات، وحمّل كل طرف منهما الآخر مسؤولية أعمال العنف، التي رافقت مسيرات الشهداء المليونية التي انتظمت البلاد، يوم أمس الأول الأحد، ورغم الشد والجذب بين الطرفين عقب التظاهرات، فإن مصادر من الجانبين أكدت قرب الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء؛ لتشكيل الحكومة الانتقالية، كما أكدت قرب اتفاق الطرفين على تحديد تمثيلهما في مجلس السيادة، في إطار وساطة يقودها رجل الأعمال السوداني أنيس حجار،غير أن رئاسة المجلس السيادي تظل عي عقدة المفاوضات بعدما اقترح المجلس العسكري أن يتولاها بصورة مستمرة .

ورغم الهدوء الحذر الذي يخيم على الشارع بعد التظاهرات الحاشدة، أمس الأول؛ للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني، تجمع مئات السودانيين في أم درمان؛ بعدما عثر سكان على ثلاث جثث بها طلقات رصاص لرجال يرتدون ملابس مدنية قرب النهر في وقت مبكر من صباح أمس.

وقطع ما لا يقل عن 600 شخص الطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر النيل الأبيض، الذي يربط أم درمان بالخرطوم، ونصبوا حواجز تحت أنظار قوات مكافحة الشغب.

وردد عشرات الأشخاص هتافات وهم يذرفون الدموع قرب الجثث المغطاة بالأعلام؛ من بينها: «يسقط يسقط حكم العسكر»؛ و«الدم قصاد الدم.. لن نقبل الدية». ووجدت لافتة احتجاجية ومكبر صوت تلطخهما الدماء بالقرب من المكان.

ولم يتم التحقق ممن قتل هؤلاء الرجال الثلاثة؛ لكن شهود عيان قالوا: إن شاحنة ألقت بجثثهم في هذا المكان.

وقُتل سبعة أشخاص، وأصيب 180 بجروح، أمس الأول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات، إلا أن المعارض أحمد الربيع صرّح بأن عدد القتلى وصل إلى عشرة.

وفيما حمّل قادة الاحتجاجات المجلس العسكري المسؤولية عن القمع الدامي لتظاهرات الأحد، رد الأخير الاتهام لقوى التغيير محملاً إياها مسؤولية أعمال العنف.

وقال الفريق أول ركن جمال عمر، رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس العسكري: إن المجلس لا يرغب في الاستمرار بالحكم. مضيفاً: إنه انطلاقاً من مسؤولية المجلس؛ سمحنا للتظاهرات، أمس الأول، وقمنا بحمايتها، ولم نتعرض لها.

وأعرب عمر- في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي فجر أمس- عن أسفه لانحراف المسيرات المحدودة عن أهدافها المعلنة، ومحاولة توجيه المتظاهرين؛ للتحرك صوب الميادين، مضيفاً: إن بعض المتظاهرين قاموا بإطلاق أعيرة نارية في أم درمان، لافتاً إلى أن القوات النظامية التزمت ضبط النفس، بالرغم من أن بعض المتظاهرين أصابوا أفراد القوات النظامية بالحجارة.

وحمّل رئيس اللجنة الأمنية، قوى الحرية والتغيير المسؤولية كاملة عن الخسائر، التي وقعت للمواطنين السودانيين، مضيفاً: إن قوى الحرية والتغيير أخلت بما التزمت به، وحرضت المتظاهرين على التوجه للقيادة العامة، والقصر الجمهوري.

وشدد على أن القوات النظامية لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض للمواطنين وممتلكاتهم، معرباً عن أمله بأن تصل المفاوضات لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المجلس عن «ضبط بعض العناصر التي تهدف إلى زرع الفتنة والشقاق بين القوات النظامية؛ بإطلاق أعيرة نارية من قصر الشباب والأطفال بأم درمان، مشيداً بدور بعض المواطنين المشاركين في المظاهرات في الإرشاد عن هذه العناصر.

وأكد، أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات سيظلون العين الساهرة على أمن وتأمين المواطن والوطن.

من جهتها، نفت قوى الحرية والتغيير ما ذهب إليه المتحدث باسم لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري، بأن المسارات المتفق عليها في تظاهرات، أمس الأول، قد تم تغييرها.

وقال محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين، في فيديو نشر مساء الأحد على «فيسبوك»: «يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح، وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة»، معتبراً أن ما حدث هو «تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون للعنف المفرط، وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب».

وأفادت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث»، بعقد لقاء بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في إطار وساطة وطنية؛ للدفع بتشكيل هياكل السلطة المدنية، ولم ترشح أنباء عن اللقاء حتى مثول الصحيفة للطبع. (وكالات)

المهدي يطالب بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة



قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إن على البلاد تجنب التوترات مع قوات الدعم السريع والجيش بأي ثمن، محذراً من مخاطر كثيرة واضطرابات.

ودعا المهدي الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، إلى دمج هذه القوات في الجيش، لتعزيز الوحدة في صفوف القوات المسلحة.

وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نعتقد أن عليه «حميدتي» أن يقبل الآن بضرورة تحقيق ذلك الاندماج بين قوات الدعم السريع والجيش». وستصبح قوته جزءاً لا يتجزأ من قوة دفاع وطنية.

وفي سياق متصل، اعتبر المهدي أن على حميدتي إذا كان يريد أن يصبح رئيساً للسودان الانضمام إلى حزب سياسي كمدني أو تشكيل حزب. وتابع المهدي: «إذا كان يتطلع لدور قيادي فسيكون مقبولاً إذا أصبح مواطناً مدنياً وإذا اتجه حينذاك، إما لتشكيل حزب خاص به أو الانضمام لأي حزب يعتقد أنه أقرب إلى أفكاره».

وعن الأحداث التي تتعاقب في السودان، قال المهدي: «إما أن يحسمها الناس قتالاً وهو ما سيكون في غاية السوء للسودان، وإما أن يقبلوا بعملية مصالحة».

وأضاف المهدي رئيس أكبر أحزاب المعارضة في السودان: «على كل قوانا السياسية أن تركز على ضرورة تحاشي هذه الحرب الأهلية وكل أشكال الصراع التي يحتمل أن تحدث».

كما اعتبر المهدي أن من الممكن تحسين فرص تحقق المصالحة بإجراء تحقيق مستقل في أحداث فض الاعتصام التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع.(رويترز)

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هيئة الدفاع تتسلم قرار استئناف التهم الموجهة للمخلوع البشير



كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير تسلّمت، أمس الأول الأحد، قرار استئناف التّهم التي وجهتها له النيابة، والمُتعلِّقة بحيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام، تحت المادتين (6 و7) من القانون الجنائي لسنة 1991.

وقالت مصادر من الهيئة لصحيفة «الصيحة» المحلية، إنّ أحد أعضاء الهيئة تسلّم من نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قرار استئناف التُّهم المُوجّهة ضد البشير، على خلفية البلاغات المذكورة.

وطبقاً للمصادر، فإنّ هيئة الدفاع قلّلت من أهمية قرار الاستئناف في مرحلته الأولى، ونوّهت إلى بقاء مراحل أخرى؛ للاستئناف لدى وكيل النيابة الأعلى، وطلب الفحص للنائب العام، ومن ثم تَكتمل مراحل الاستئناف قانونياً، وتوقّعت المصادر ألا تشطب النيابة الاتّهام في المرحلة الأولى، وأشارت إلى وجود استئناف سيُقدّم لوكيل النيابة الأعلى الأحد المُقبل، إلى جانب مرحلة تقديم طلبات الفحص للنائب العام، وألمحت إلى استجابة النائب العَام للطلب جُزئياً أو كُلياً، وقالت: إنّ هيئة الدفاع اجتمعت، أمس؛ للاطّلاع على قرار الاستئناف، والنظر في حيثياته.



إعادة خدمة الإنترنت اليوم مع حجب مواقع التواصل



ذكرت صحيفة سودانية أمس الاثنين، أنه ستتم إعادة خدمات الإنترنت بالسودان اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة «الصيحة» عن مصدر بالهيئة القومية للاتصالات بالسودان، قوله إنه «ستتم إعادة خدمات الإنترنت لكل المشتركين اليوم ، لكن مع حجب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال المصدر، الذي لم تُسمه الصحيفة واكتفت بوصفه بالمُطلع، إن لجنة مُختصة بالهيئة قررت إعادة الخدمة لُيتاح إلى المواطنين الوصول إلى المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بما في ذلك الجامعات، وهيئات الكهرباء، والتقديم للحج، عدا مِنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة سودانية أصدرت حكماً لشركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت التي قُطِعت في أنحاء البلاد عقب فض اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطع الإنترنت يجعل نشاط المنظمات الإنسانية صعباً.