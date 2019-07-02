عبدالعزيز بن حميد يترأس اجتماع «عجمان الإعلامية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، اجتماع المجلس الثاني للعام الجاري، في مقر المدينة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضائه، والمدير التنفيذي للمدينة، للإطلاع على مستجدات العمل والمشاريع والخطط المستقبلية التي تنفذها.

ناقش الاجتماع بعضاً من المواضيع التي تعزز المكانة المنشودة للمدينة ورفع تنافسيتها بين المناطق الحرة الإعلامية المميزة محلياً وإقليمياً وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستثمار في إمارة عجمان.