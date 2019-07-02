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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراشق على مواقع التواصل الاجتماعي واتهام باسيل بممارسة «سياحة الفتنة» الجيش اللبناني ينتشر في «الجبل» والحكومة تتعهد بإعادة الأمن تاريخ النشر: 02/07/2019 استمع

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