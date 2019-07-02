غضب فلسطيني-عربي ضد المشاركة الأمريكية بـ «الكذبة» الاستيطانية في القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة :”الخليج 365”، وكالات



رفض الفلسطينيون والعرب، افتتاح نفق استيطاني جديد في القدس المحتلة، كما استهجنوا حضور مسؤولين أمريكيين الافتتاح، مؤكدين أن ذلك يضعف الثقة بالسلام، ويقدم دفعة قوية للمخططات «الإسرائيلية» الاستعمارية، فيما سارت بريطانيا على النهج الأمريكي في تعزيز «الهوية الإسرائيلية» على القدس والمسجد الأقصى المبارك، من خلال زيارة وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد حائط «البراق» في الجهة الغربية من الأقصى، برفقة مسؤولين «إسرائيليين».

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات، الموقع الأثري (النفق) المرتبط بالمستوطنات الذي افتتح، أمس الأول الأحد في القدس بأنه «كذبة كبيرة» اختلقها المستوطنون على أنه مرتبط بالدين اليهودي، معتبراً أن الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام تمثل أحد مشاريع الاستيطان. وقال: «ما حدث في النفق كذبة كبيرة بدأت بها حركة العاد اليمينية المتطرفة قبل عشرين عاماً». في حين أكد الأردن أن «مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان»، فيما حذرت الجامعة العربية من النتائج والتداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الحفريات.

ودعا عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي المطلوب، لحشد الدعم والجهود الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي في القدس، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها. وحذّر من أن القدس في خطر.

أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فقد استنكر مشاركة سفير الولايات المتحدة لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان والموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات بافتتاح النفق التهويدي الذي يدعى«طريق الحجاج» تحت بلدة سلوان في القدس. وقال: إن«هذا التصرف يعكس دعم الإدارة الأمريكية بشكل كامل لحكومة «إسرائيل» اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي».

في حين طالب عريقات صناع القرار في العالمين العربي والإسلامي بعدم استقبال جرينبلات وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف:«يوما ما ستقول أمريكا أن فريدمان وجرينبلات ليسا دبلوماسيين أمريكيين، أنهما متطرفان من المستوطنين الإسرائيليين».

ودانت وزارة الخارجية الأردنية افتتاح الموقع الأثري في القدس، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن وزارة الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على افتتاح نفق ما يُسمى ب «طريق الحجاج». وشدد على «رفض المملكة المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها».

وحذرت الجامعة العربية من النتائج والتداعيات الخطيرة، التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة عدم شرعية هذه الإجراءات الاستيطانية العنصرية، ونددت بافتتاح «إسرائيل» لنفق «طريق الحجاج»، معتبرة حضور ممثلين للإدارة الأمريكية للافتتاح، دليلاً مؤكداً على الانحياز المطلق والتبني الكامل للمشاريع الاستيطانية التهويدية في القدس. وزار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد حائط «البراق» والذي يطلق عليه الاحتلال اسم «حائط المبكى». وقال جاويد إن شقيقه كان قد زار «حائط المبكى» بينما كان طفلاً، فيما وضع جاويد الذي ارتدى الكيباه (قبعة اليهود)، ورقة بين أحجار الحائط. وقال: «نحن نحب التراث اليهودي كثيراً ونقدره». (وكالات)