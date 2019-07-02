غرفة دبي الأولى عالمياً باعتماد الـ «بلوك تشين» لدعم التجار

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أصبحت غرفة تجارة وصناعة دبي أول غرفة تجارة في العالم تزود أعضاءها وشركاءها الإقليميين بحلول متطورة عبر تقنية البلوك تشين، لتسهيل التجارة العالمية وتسريع إجراءاتها، وضمان معاملاتها، بعد توقيعها مؤخراً في سنغافورة مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية، وشركة «بيرلين» في مجال تطوير تقنيات البلوك تشين أصبحت بموجبها غرفة دبي الشريك الحصري لتقديم خدمات وبرامج البلوك تشين المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وستساهم هذه الحلول المبتكرة التي طورها مركز التجارة المستقبلية، الذي أسسته غرفة التجارة الدولية وشركة بيرلين، بدعم من مؤسسة مشاريع سنغافورة، في تسريع المعاملات التجارية، وخفض مخاطر التجارة، وتبسيط وتسريع الإجراءات، وتوفير ميزة أفضل لتعقب سلاسل الإمداد لضمان المعاملات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية الأعضاء والشركاء الإقليميين، والترويج لمفاهيم الشفافية في التجارة، إضافة إلى تعزيز استدامة الأداء المؤسسي من خلال خفض المعاملات الورقية والمحافظة على الوقت والجهد.

وبموجب الاتفاقية، تكون غرفة دبي أول غرفة تجارة في العالم تمتلك الحقوق الحصرية لدعم حركة التجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، عبر تقديم حلول مبتكرة لتسهيل التجارة عبر تقنية البلوك تشين، قام بتطويرها مركز التجارة المستقبلية، ما سيكون له الأثر الكبير في تحويل منظومة التجارة العالمية إلى نموذج مبسط، وسهل، وآمن، لجميع المتعاملين، يستفيد منها اكثر من 45 مليون عضو في غرفة التجارة الدولية من 100 دولة.

وتعتبر الاتفاقية تكريساً لمكانة إمارة دبي باعتبارها إحدى المدن العالمية القليلة بجانب سنغافورة، وهونج كونج، وروتردام، التي تعمل على تطوير واستخدام حلول تقنية البلوك تشين لدعم التجارة العالمية، وخفض مخاطرها وتسريع إجراءاتها.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة: إن موضوع التجارة العالمية يبقى موضوعاً هاماً على رأس أولويات الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية باعتباره جزءاً أساسياً من جهود نشر التنمية الاقتصادية حول العالم، حيث تبين من خلال الدراسات المتنوعة أن غياب الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية يعتبر أحد معوقات استدامة النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في فئة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بوعميم: ولا شك في أن الاستعانة بأحدث حلول التكنولوجيا، مثل تقنية البلوك تشين لتسهيل التجارة العالمية وتبسيط وضمان إجراءاتها، تعتبر أحد الحلول المتقدمة التي ينبغي اعتمادها حول العالم. وبالتأكيد فإن اختيار «غرفة دبي» لتقديم أحدث هذه الحلول التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتنسيق مع غرف التجارة الإقليمية، يعكس المكانة العالمية التي تحتلها الغرفة في بيئة الأعمال، والثقة العالمية التي تتمتع بها باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص في مدينة دبي الحيوية التي تعتبر إحدى مدن العالم القليلة التي بدأت تفكر في المستقبل من خلال «مبادرة دبي 10X»، واعتمادها التحول الذكي في كل معاملاتها، ونمط حياة سكانها. ونحن على ثقة بأن «غرفة دبي» ستعمل من خلال هذه الاتفاقية على تعزيز الوعي في مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي بكيفية صناعة مستقبل آمن للقطاعات الاقتصادية العالمية».

بدوره، قال جون دبليو إتش دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: إننا في غرفة التجارة الدولية ملتزمون بمساعدة غرف التجارة وجميع الشركات حول العالم على الوصول إلى أفضل التقنيات في البيئة الديناميكية والمتغيرة للتجارة العالمية.

ونعمل بالتعاون مع غرفة دبي على تعزيز الوعي بالتقنية الرائدة التي يطورها مركز التجارة المستقبلية، حيث نتوقع ازدياد اعتماد القطاعات الاقتصادية على هذه التقنيات في مجالات اختصاصهم.

وأشار دورجي سن، الرئيس التنفيذي لشركة بيرلين: نعمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية والحكومة السنغافورية ومؤسسات نشطة مثل غرفة دبي على دعم الشركات على دمج تقنية البلوك تشين المتطورة في عملياتها. ويشمل هذا الدعم مساعدة الشركات بمختلف أحجامها، من متعددة الجنسيات إلى المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على اختلاف القطاعات، على المشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي.