شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يستقبل سفير نيوزيلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

الجدير بالذكر أن 30 شركة نيوزيلندية تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقرا لها. (وام)

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