انتخابات «الوطني» ستة أيام.. وساعات التصويت تتجاوز الخمسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ستكون على مدار ستة أيام، وهي مناسبة جداً مع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التي بلغت 337 ألفاً و738 عضواً، ومع التنوع في العملية الانتخابية بتخصيص ثلاثة أيام للتصويت المبكر، ويومين للتصويت في الخارج عبر المراكز الانتخابية في سفارات الدولة، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المراكز على 140، بما فيها الخارجية.

ويتوقع أن يزيد عدد ساعات الانتخاب على 50 ساعة، بواقع 12 ساعة يوم الانتخاب الرئيسي، و8 ساعات يومياً خلال أيام التصويت المبكر، والتصويت خارج الدولة. وقد تزيد على ذلك في حال تمديدها يوم الانتخاب الرئيسي، في حال وجود ناخبين داخل مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء.

وشهدت مقار لجان الإمارات طوال يوم أمس، تلقي مئات المكالمات الهاتفية، للاستفسار عن تفاصيل العملية الانتخابية، ويتوقع أن تبدأ اللجان الإعلان عن مقارها، وبدء استقبال المواطنين وأعضاء الهيئات الانتخابية، للإجابة عن استفساراتهم، وتوجيههم للتواصل مع مركز الاتصال التابع للجنة الوطنية، للتعرف إلى المزيد من الاتصالات والإجابة عن تساؤلاتهم.

ومع إعلان الجدول الزمني للانتخابات، تبين زيادة عدد أيام الحملات الانتخابية، إلى 27 يوماً بدلاً من 25 عام 2015، حيث ستبدأ الحملات الدعائية والانتخابية، يوم 8 سبتمبر، وحتى نهاية 4 أكتوبر، أي 27 يوماً.

كما أكدت اللجنة أن أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية، يسمح له بالتصويت مرة واحدة فقط، خلال الأيام الستة المحددة، وتالياً فإن المواطن عضو الهيئة الانتخابية، الذي يكون خارج الدولة يومي 22 و23 سبتمبر، وأدلى بصوته من إحدى السفارات، لا يحق له التصويت ثانية، وكذلك الذي يدلي بصوته خلال أيام التصويت المبكر.

وأوضحت اللجنة أن جميع المراكز الانتخابية ستكون مترابطة إلكترونياً، ما يستحيل معه الانتخاب أكثر من مرة بصوته أكثر من مرة.

والانتخابات المبكرة التي ستكون لمدة ثلاثة أيام هدفها إتاحة المجال أمام الناخبين، لاختيار الوقت الذي يناسبهم للإدلاء بأصواتهم، وهي ممارسة عالمية تتبعها مختلف الدول المتقدمة، وثبت نجاحها في الانتخابات السابقة حيث أدلى 37 ألفاً و663 عضواً بأصواتهم، خلال الأيام المبكرة، أي ما نسبته 47.58% من إجمالي عدد المصوتين، وسيعتمد عدد من المراكز في الدولة لمن يرغب في التصويت المبكر، وفي الأيام المحددة لها وهي 1 و2 و3 أكتوبر.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفق الجدول الزمني للانتخابات، فإن يوم 7 أغسطس /‏ آب، هو موعد فتح باب الترشح، ولكل عضو هيئة انتخابية حق الترشح للانتخابات في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط.

وأضافت أن تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح يبدأ بتاريخ 18 أغسطس، ويستمر خمسة أيام، عبر مراكز تعلنها اللجنة يوم 7 أغسطس.

وأوضحت أن المقصود بتقديم طلبات الاعتراض على المرشحين من 26 إلى 28 أغسطس، أنه يجوز لكل عضو، تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها. وسترد على الاعتراضات، بتاريخ 1 سبتمبر.

وذكرت أن تقديم أسماء وكلاء المرشحين، يكون من 4 إلى 15 سبتمبر، ويقصد بها أنه يحق لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.