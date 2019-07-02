حسن شريف..فنان اصطياد الدهشة

في معرض توصيف تجربته قال المبدع الراحل الفنان التشكيلي الإماراتي الرائد حسن شريف ل ”الخليج 365” قبل نحو عشر سنوات: «أنا صانع أشياء، وحين أرسم، أرسم رسومات شبه نظامية، ضمن فهمي للفن المعاصر وتفاعلي معه». كان شريف يفهم الفن في ضوء تقاطعه مع التجارب العالمية الكبرى، ومن واقع رؤيته لكثير من المدارس الفنية خاصة مدرسة فرانكفورت.. التي قدمت طروحات فلسفية واجتماعية متقدمة على خلاف النظرة الأيديولوجية الصرفة.

قدم شريف رؤية مغايرة تطمح إلى مخالفة السائد، ليس فقط في الإمارات فقط، وإنما على المستوى العربي، انطلاقاً من فهمه الجريء لهدف الفنون وأطروحاتها الفلسفية والإنسانية، كان شريف وبحكم دراسته في بريطانيا يتقاطع مع ساحة عالمية للفنون، بكل ما فيها من سجال نقدي، وما فيها من اتفاق واختلاف، وأيضاً كل ما فيها من مغامرة فنية، تقع في دائرة الشك أو الالتباس - على الأقل- من وجهة نظر جمهور الفنانين والنقاد التشكيليين في ساحة الوطن العربي قاطبة.

واصل شريف في مشروعه ما آمن به، من دون أن ينسى فهمه للفن بأنه«واقعي» وليس أيديولوجي، وهو الذي جعله يفهم«مدرسة فرانكفورت للفنون» بوصفها جاءت لتحدث قطيعة مع التوجهات السياسية والاقتصادية الصرفة، حيث كانت تتناوب التيارات والمدارس الفنية تقاطعات تمزج بين الفهم الرأسمالي الصرف والماركسي الصرف، وقد كان شريف ضد التسميات الجاهزة مثل: مفهوم الالتزام في الفن، وكان يعلل ذلك بقوله:«أنا فنان معاصر، أتأثر بكل ما هو موجود أمامي، كما أنني لست نخبوياً بحسب ما يشاع في الصحافة، وهناك فجوة أكيدة بين الإنسان الشرقي والفنون التي ظهرت حديثاً، بسبب ما درج من فهم ينظر إلى الفن التشكيلي وكأنه يجب أن يكون على علاقة وطيدة مع التراث الشرقي، سواء أكان إسلامياً أو إفريقياً أو غيره».. وهو في حديثه ذاك، كان لا ينفي الصفة أو الصبغة العالمية للفنون في جذرها اليوناني والروماني والبيزنطي والفرعوني والصيني والهندي، وفي الوقت نفسه يؤكد اشتمالها جميعاً على عناصر شرقية سواء كانت إسلامية أو أندلسية وغيرها.

لقد أدرك شريف عن قصد، وعن تجربة، وعن ثقافة مغايرة، أنه يتحمل تبعات ما يقول، فهو حين يذكر«مدرسة فرانكفورت»، يتحدث عن جدل فكري ونقدي، وفلسفي، وأسماء مغايرة، التقت بمدينة فرانكفورت سنة 1923، في معهد الأبحاث الاجتماعية بالمدينة، ثم تنقلت إلى جنيف بعد وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا، ثم الولايات المتحدة، كما تعود مجدداً إلى ألمانيا في خمسينيات القرن العشرين.

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نظر حسن شريف، ولنقل تمعن، أو تفحص البيئة الإماراتية، فكانت أعماله سلسلة من النظم والتراكيب والرسومات المتنوعة، ومنذ سبعينات القرن الفائت، حرص على المزاوجة بين التدريس وممارسة الفن بنهج متفرد ضمن رؤيته للفن المعاصر، فابتكر أعمالاً فنية تقوم على التشارك في التكرار، وعلى المناظر الطبيعية، والمجسمات والموضوعات التي واصل استكشافها خلال من خلال البيئة ذاتها، ولعل التشكيلي والناقد الإماراتي«علي العبدان» كان دقيقاً جداً في توصيف تجربة شريف حين قال: أعلن حسن شريف بعد انتهاء دراسته الجامعية مقولته الشهيرة: «أحسست ابتداءً من عام 1982 أن الكثير من اللوحات التشكيلية، سواء الانطباعية أو التجريدية التعبيرية في كل مكان بدأت تفقد أهميتها لديّ، إذ لم أعد أحس بأي متعة بصرية عند مشاهدتها، وشعرت بأن هناك فجوة بين اللوحة والنحت التقليدي، ويجب البحث عن العمل الفني في هذه الفجوة، ومنذ ذلك الحين بدا لي أن العمل الفني، ليس هو اللوحة ولا النحت، بل هو (شيء آخر)، هكذا حاولت ملء هذه الفجوة».

الوعي بالبيئة، كشف عن فلسفة الفن عند شريف، وفي وسع أي مشاهد لتجربته أن يصاب بالدهشة من تنوعها وغرابتها وهو ينقب في الأثر التشكيلي لشريف، تراكيب وأعمال يقتنصها من الحياة، بوصفها أدوات تخاطب أكثر من زمن وأكثر من مرحلة.. وانطلاقاً من فهمه الخاص لهذه التراكيب أو«التركيبية»بكونها تعبر ببساطة على النحت المعاصر، الذي يغاير النحت التقليدي، من هنا، كانت تراكيبه المعاصرة تمزج بين مادتين أو ثلاث من عناصر مختلفة، مما هو موجود بكثرة في البيئة وفي الحياة: كراتين مستعملة، ألياف، حبال، ورق، وغيرها يشتريها بأسعار رخيصة، لتحاكي الزمن المعاصر الذي يعيش فيه، كما يقوم بإلغاء وظيفتها، أي الغرض الذي صنعت لأجله، ويضيف إليها مغزى جديداً ووظيفة في سياق فهمي للفن البصري.

في«فلاينغ هاوس» في منطقة القوز في دبي، اعتكف شريف من أجل الفن، صامتاً ودوداً، وصابراً، وهو يتابع عن كثب انعكاسات ما كان ينجزه في مرآة الآخرين، وفي دهشة الآخرين، وتبرم البعض، وتعاطف البعض، وطوال تجربته التشكيلية التي تناولها النقد العربي، كان شريف متواضعاً، وباسماً، وكان خلوقاً، وعصامياً، وفناناً كبيراً استحق عن جدارة هذا اللقب.

مما لا شك فيه، أن شريف ترك خلفه أثراً فنياً خالداً، يتذكره أصدقاؤه من فنانين وإعلاميين ونقاد، وناس من أولئك البسطاء، الذين رأوا في أشيائه وتراكيبه مقربة من البحر، ومقربة من الأرض، التي تمتد في الذاكرة، وفي الوجوه، وفي تلك المنحوتات والتراكيب والنظم والرسومات الباقية كعلامات على التجربة والتميز.