دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تكشف رسمياً عن هاتف Vivo Y12 ببطارية 5000 mAh وكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Vivo رسمياً عن أحدث الإصدارات المتوسطة في هاتف Vivo Y12 الذي ينطلق ببطارية 5000 mAh وكاميرة خلفية ثلاثية.

ينطلق هاتف Vivo Y12 بشاشة Halo FullView مميزة بحجم 6.35 إنش، كما يدعم أبعاد 19.3:9 بنسبة 89% من إطار الهاتف، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P22 من ميديا تيك، والتي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر وثماني من الأنوية.

أيضاً يضم هاتف Vivo Y12 ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie، وواجهة Funtouch OS، كما يأتي الهاتف بنمط الألعاب Ultra Game، مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل مميز بزاوية عرض واسعة 120 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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ويتميز مستشعر الكاميرة الأمامية في هاتف Vivo Y12 بدقة 16 ميجا بيكسل، وينطلق الهاتف بتصميم متدرج، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، وmicroSD، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo Y12 بألوان متدرجة من الأزرق والأحمر، على أن يتوفر بنموذجين مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزينية مختلفة.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تكشف رسمياً عن هاتف Vivo Y12 ببطارية 5000 mAh وكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.