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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
ووفقاً للمركز، تمكنت "أنصار الله" من إحباط الزحف وتكبيد منفذيه من العسكريين اليمنيين عشرات القتلى والجرحى.
وأشار إلى أن مقاتلي الجماعة في قطاع عسير شنوا عملية هجومية واسعة على مواقع ترابط فيها قوات يمنية في الربوعة، فأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها.
وفي عسير أيضاً، أطلقت "أنصار الله" 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات عسكرية يمنية في الربوعة، حسب إعلام الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إحباط هجوم في جيزان وقصف قوات يمنية بـ 4 صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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