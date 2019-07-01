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"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم في جيزان وقصف قوات يمنية بـ 4 صواريخ

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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

القاهرة — سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً واسعاً من 3 مسارات بمشاركة طيران التحالف قبالة جبل قيس في قطاع جيزان.

ووفقاً للمركز، تمكنت "أنصار الله" من إحباط الزحف وتكبيد منفذيه من العسكريين اليمنيين عشرات القتلى والجرحى.

وأشار إلى أن مقاتلي الجماعة في قطاع عسير شنوا عملية هجومية واسعة على مواقع ترابط فيها قوات يمنية في الربوعة، فأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها.

وفي عسير أيضاً، أطلقت "أنصار الله" 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات عسكرية يمنية في الربوعة، حسب إعلام الجماعة.

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