اخبار الخليج

المحكمة العليا الجزائرية تتلقى ملف اتهام ضد أربعة وزراء سابقين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الجزائرية تتلقى ملف اتهام ضد أربعة وزراء سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت النيابة العامة بالمحكمة العليا الجزائرية ملف الإجراءات المتبعة في قضية رجل الأعمال عرباوي حسان، في حق أربعة وزراء سابقين لـ "أفعال يعاقب عليها القانون".

 

وقالت النيابة، في بيان، "تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية عرباوي حسان ضد أربعة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".

Advertisements

 

وأضاف البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستتابع إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الجزائرية تتلقى ملف اتهام ضد أربعة وزراء سابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا