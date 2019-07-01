شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رئيس تونس: الرئيس غادر المستشفى ويستأنف عمله خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على حسابه على فيسبوك، إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما غادر المستشفى اليوم الاثنين، في حالة صحية طبيعية وسيستأنف عمله في الأيام القادمة.
كان السبسي قد نُقل إلى مستشفى عسكري يوم الخميس في حالة صحية "حرجة".
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