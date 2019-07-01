خادم الحرمين الشريفين يبحث هاتفيا مع رئيس كازاخستان العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفى، مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.

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