"يونيسف" توقع اتفاقية لتطعيم أكثر من 1,1 مليون طفل يمني

مأرب (اليمن)/ علي عويضة / الخليج 365

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الإثنين، اتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (سعودي)، لدعم لقاحات الأطفال في اليمن.

وقال المركز (حكومي)، في بيان، إن الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرياض، ستساهم في تمديد مشروع تحسين مستوى اللقاحات المقدمة إلى الأطفال اليمنيين، لمدة ستة أشهر.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفًا عربيًا، ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، وعن "يونيسف" ممثلها في منطقة الخليج، الطيب آدم.

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ويستهدف المشروع تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني، منهم 390 ألف طفل دون السنة، و750 ألف دون سن الخامسة، في جميع المحافظات اليمنية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، وتهدف إلى خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض، التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، إضافة إلى تحسين الوضع الصحي لأطفال اليمن، والحد من انتشار الأمراض.

وأدت الحرب المستمرة إلى تدهور حاد في القطاع الصحي باليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، وفي مقدمتها الكوليرا وحمى الضنك.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.