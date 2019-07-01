غريفيث يعقد اجتماعا "مثمرا" مع لافروف بشأن اليمن

مأرب (اليمن)/ علي عويضة / الخليج 365

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في البلاد.

وقال غريفيث، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "عقدت اجتماعا مثمرا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو".

وشكر المبعوث الأممي روسيا على "دعمها المستمر لجهوده"، مرحبا بانخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في ‎اليمن، من دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة معلنة للمبعوث الأممي سيزور خلالها أيضا الإمارات وسلطنة عمان التي تحتضن قيادات رفيعة من جماعة "الحوثي".

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ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استئناف "غريفيث" نشاطه في أعقاب قطيعة دامت شهرين بينه وبين الحكومة اليمنية، على خلفية اتهامها له بالتواطؤ مع الحوثيين فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم في بشأن الحديدة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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