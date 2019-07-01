الأمم المتحدة: لابد من المحاسبة على فقدان الأرواح في الخرطوم

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

جددت الأمم المتحدة، الإثنين، دعوتها إلى "تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن"، وشددت على ضرورة "إعمال مبدأ المحاسبة على الأرواح التي فقدت أمس في الخرطوم".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث الرسمي: "نحن علي دراية بالتقارير التي تحدثت عن فقدان أرواح لضحايا أمس في الخرطوم ومن المهم للغاية إعمال مبدأ المحاسبة علي فقدان هذه الأرواح".

وأردف: "نواصل الدعوة الي ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

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كانت مدينة أم درمان شهدت، الأحد، احتجاجات عنيفة ضمن التظاهرات "المليونية" التي دعت لها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي، من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين.

من جانبه، حمَّل المجلس العسكري الانتقالي، "قوى إعلان الحرية والتغيير" مسؤولية سقوط ضحايا في تظاهرات الأحد.

وأضاف في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري اطلعت عليه الخليج 365: "لقد أخلت قوى إعلان الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الرئاسي والقيادة العامة الأمر الذي دعا قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".

وشهدت الخرطوم و16 مدينة أخرى احتجاجات حاشدة، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية.

ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.