546 شاحنة عبرت #منفذ_الوديعة منذ مطلع 2019 لإغاثة اليمنيين

الخليج - واس

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن عدد الشاحنات الإغاثية التي عبرت منفذ الوديعة الحدودي مع الجمهورية اليمنية الشقيقة بلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 2019 وحتى الآن 546 شاحنة، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات اليمنية.

وأوضح المركز أن الشاحنات الإغاثية بلغت حمولتها 10.640 طناً من المواد الغذائية، والأدوات التعليمية، والأدوات الطبية، والمواد الإيوائية، مستهدفة كافة محافظات ومدن اليمن دون تمييز أو استثناء.