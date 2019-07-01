الأوقاف_الكويتية تثمن تمكين #السعودية فئةَ #البدون من #الحج

صحيفة الخليج الالكترونية

أشاد وزير الأوقاف الكويتي فهد علي الشعلة بموافقة المملكة على تمكين ألف حاج من فئة البدون من أداء فريضة الحج في هذا العام.

وقال الوزير -عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف الكويتية- إن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متقدمًا إليه بالشكر على هذه الموافقة الكريمة، وبالشكر إلى وزير الحج الدكتور محمد بن طاهر بنتن، وكافة العاملين في وزارة الحج.

وأكد الشعلة أن المملكة وافقت على جميع الطلبات المقدمة لها من الجانب الكويتي، بشأن الحج، بما فيها المتعلقة بالحجاج من فئة البدون، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الحج منذ فترة طويلة حتى تكلل الأمر بالنجاح والحصول على هذه الموافقة الكريمة.

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ولفت وزير الأوقاف الكويتي إلى أن تسجيل الحجاج سيكون من خلال رابط الحج الإلكتروني؛ حيث سيتم فتحه لمدة أسبوع حتى يتمكن جميع الراغبين في أداء فريضة الحج من التسجيل لموسم حج هذا العام؛ وذلك لتسهيل عملية تسجيل الحجاج؛ حيث يمكنهم التسجيل من خلاله ورفع صور جوازاتهم وإدخال جميع البيانات المطلوبة في عملية التسجيل.

يشار إلى أن فئة «البدون» في الكويت غير محددي الجنسية؛ فهم لا يحملون الجنسية الكويتية، ولا غيرها من الدول، وبعد تزايد معاناتهم من جراء الصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع الجهات الرسمية الكويتية، نشرت صحيفة القبس الكويتية (في فبراير الماضي) تقريرًا مفاده أن مصادر مسؤولة أكدت أن حلولًا نهائية ستُرفع إلى القيادة السياسية، بشأن تجنيس فئة البدون,

وقالت الصحيفة -في تقريرها الذي نشرته بعنوان «أزمة البدون على أعتاب الحسم»- إن «الكويت مقبلة على تسوية شاملة قريبًا للأزمة، ستضع آلافًا من غير المحددي الجنسية المستحقين على مشارف التجنيس، وتنهي ادعاءات باطلة لكثيرين أخفوا جوازاتهم الأصلية لانتهاز فرصة التجنيس مع المستحقين، وستنصف آلافًا ولدوا في الكويت، لآباء ليسوا كويتيين، لكنهم دفعوا ثمن أخطاء سلفهم والمزايدات السياسية والتواطؤ الحكومي لأربعة عقود».

وتأتي موافقة المملكة على تسهيل إجراءات الحج لفئة البدون، ضمن دورها الديني والإنساني في تهيئة الظروف والإجراءات الضامنة لإداء تلك الفريضة، بمنع أي عوائق تعترض حجاج أي دولة.