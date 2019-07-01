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كردستان وتركيا... مرحلة جديدة بعد انتخاب رئيس الإقليم

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© AP Photo / Hadi Mizban

قال كفاح محمود، المحلل السياسي الكردستاني، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "العلاقةالاقتصادية بين إقليم كردستان وتركيا ربما هي أقوى بكثير من الجانب السياسي بين البلدين، وهناك الكثير من الشركات التركية تستثمر في الإقليم، وتجاوز عددها أكثر من 1000 شركة بين صغيرة وكبيرة".

وأضاف محمود "هناك مئات الملايين من الدولارات تستثمرها تركيا في الإقليم تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، وهناك جهود قائمة بين الجانبين لرفع حجم التبادل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يتبناه الملتقى الاقتصادي الأول بين الجانبين والذي يعقد في مدينة أربيل بمشاركة أكثر من 150 شركة تركية وعدد من رجال الأعمال".

وأكد محمود، أن "الجانب التركي سيجني فوائد كثيرة من تلك الاستثمارات نظرا لكبر حجم الفائض الاستثماري لديه، إضافة إلى أن الإقليم يعد سوقا كبيرة للمنتجات التركية وخاصة المواد الغذائية والصناعية، كما يعد الإقليم أيضا بوابة تركيا إلى العراق والخليج العربي".

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وانطلق في مدينة أربيل أمس الأحد الملتقى الاقتصادي الموسع بين إقليم كُردستان العراق وتركيا بمشاركة 50 شركة و150رجل أعمال وينهي أعماله غدا الثلاثاء.

وقال سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كُردستان العراق، "في الوقت الحالي حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، والجهود قائمة لرفع ذلك إلى 20 مليار دولار".

ويستمر الملتقى الذي بدأ أعماله أمس لمدة ثلاثة أيام.

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