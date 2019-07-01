الأمين العام للأمم المتحدة يزور محطة إماراتية للطاقة الشمسية

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أبوظبي: زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محطة "نور أبو ظبي" للطاقة الشمسية والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم بمناسبة دخولها التشغيل التجاري.

وكتبت الأمم المتحدة في تغريدة باللغة العربية على حسابها على موقع تويتر أن غوتيريش زار المحطة وأشار "إلى أهمية وجود مثل هذا النوع من الحلول النظيفة والفعالة لمواجهة حالة المناخ في العالم".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن تكلفة المحطة بلغت 3,2 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن تسهم المحطة التي تستخدم أكثر من 3,2 مليون لوح شمسي، في "تقليل الانبعاثات الكربونية في أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنوياً، أو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة".