لعبة جديدة من سناب شات على منصة Snap Games بالتزامن مع بطولة ويمبلدون للتنس باسم Bitmoji Tennis.
أطلقت سناب شات على منصتها Snap Games لعبة جديدة، وهذه المرة للاحتفاء ببطولة ويمبلدون للتنس المقامة في المملكة المتحدة، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة باللعبة التنافسية على غرار ألعاب الفيديو الأخرى عبر الشبكة.
تأتي هذه اللفتة من سناب استمرارًا لاهتمامها بالرياضة والرياضيين على المنصة، حيث سبق لها إطلاق عدسة للاعبة الأمريكية سرينا ويليامز.
ويستطيع اللاعبون من خلال Bitmoji Tennis اللعب بطريقة لاعب ضد لاعب أو المشاركة ضمن مجموعات، ومن ثم فإن الفائز يبقى في البطولة ويخرج الخاسر منها وهكذا.
وبالطبع، فإن سناب شات تستغل إطلاقها للعبة لتحقيق أكبر استفادة من خلال إظهار الإعلانات بين كل مباراة.
المصدر:
Engadget
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التدوينة سناب شات تُطلق لعبة Bitmoji Tennis على منصتها احتفاءً ببطولة ويمبلدون ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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