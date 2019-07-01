دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تُطلق لعبة Bitmoji Tennis على منصتها احتفاءً ببطولة ويمبلدون

لعبة جديدة من سناب شات على منصة Snap Games بالتزامن مع بطولة ويمبلدون للتنس باسم Bitmoji Tennis.

أطلقت سناب شات على منصتها Snap Games لعبة جديدة، وهذه المرة للاحتفاء ببطولة ويمبلدون للتنس المقامة في المملكة المتحدة، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة باللعبة التنافسية على غرار ألعاب الفيديو الأخرى عبر الشبكة.

تأتي هذه اللفتة من سناب استمرارًا لاهتمامها بالرياضة والرياضيين على المنصة، حيث سبق لها إطلاق عدسة للاعبة الأمريكية سرينا ويليامز.

ويستطيع اللاعبون من خلال Bitmoji Tennis اللعب بطريقة لاعب ضد لاعب أو المشاركة ضمن مجموعات، ومن ثم فإن الفائز يبقى في البطولة ويخرج الخاسر منها وهكذا.

وبالطبع، فإن سناب شات تستغل إطلاقها للعبة لتحقيق أكبر استفادة من خلال إظهار الإعلانات بين كل مباراة.

المصدر:

Engadget

اقرأ إيضاً

قوقل تختبر تأثيرات على غرار سناب شات لتطبيقها Messages

Advertisements

دراسة: نصف البالغين في السعودية والإمارات يستخدمون سناب شات للتواصل مع أصدقائهم يوميًا

سناب شات تعمل على دعم تطبيقها بميزة لتنظيم المناسبات ودعوة الأصدقاء

سناب شات يضيف لعبة Tiny Royale على غرار فورتنايت

تقرير: موظفين في سناب شات أساؤوا استخدام امتيازاتهم وتجسسوا على بعض مستخدمي المنصة

انستغرام تغلق تطبيق Direct منافس سناب شات

ارتفاع عدد مستخدمي سناب شات في الربع الأخير والشركة تقلل خسائرها

إطلاق نسخة سناب شات الجديدة لنظام أندرويد رسميًا

سناب شات تعلن عن منصة ألعاب Snap Games والبداية مع Bitmoji Party

التدوينة سناب شات تُطلق لعبة Bitmoji Tennis على منصتها احتفاءً ببطولة ويمبلدون ظهرت أولاً على عالم التقنية.