اشعارات غريبة وصلت هواتف OnePlus 7 Pro والشركة تقول أنها بالخطأ

ون بلس تعتذر عن اشعارات OnePlus 7 Pro الغريبة وتقول أنها تحقق في الأمر.

واجه مستخدمو هواتف OnePlus7 Pro وصول اشعارات غريبة إلى هواتفهم وبشكل عشوائي، مما أثار قلقهم حول الخصوصية واستقرار النظام.

وأشار عدد من المستخدمين أن اشعارات تحمل الأحرف الصينية وصلت لهم، وعند الضغط عليها كانت تظهر رسالة “المتصفح غير موجود”، مما أثار تخوف كبير حول هذا الأمر المفاجئ واحتمالية وجود ثغرة في النظام المستخدم من الشركة، والتي نفته الشركة فيما بعد.

وأكدت ون بلس في تغريدة لها على تويتر بأن الاشعارات وصلت للمستخدمين بالخطأ وليس لها علاقة باختراق أمني من عدمه.

وقالت: “أثناء الاختبار الداخلي للنظام، قام فريق عمل OxygenOS بإرسال إشعارات للمستخدمين حول العالم لبعض مستخدمي OnePlus 7 Pro.”

وأضافت: “نود الاعتذار أي إشكاليات، ونؤكد لكم أن فريقنا يحقق في هذا الخطأ حاليًا.”

