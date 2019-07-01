ون بلس تعتذر عن اشعارات OnePlus 7 Pro الغريبة وتقول أنها تحقق في الأمر.
واجه مستخدمو هواتف OnePlus7 Pro وصول اشعارات غريبة إلى هواتفهم وبشكل عشوائي، مما أثار قلقهم حول الخصوصية واستقرار النظام.
وأشار عدد من المستخدمين أن اشعارات تحمل الأحرف الصينية وصلت لهم، وعند الضغط عليها كانت تظهر رسالة “المتصفح غير موجود”، مما أثار تخوف كبير حول هذا الأمر المفاجئ واحتمالية وجود ثغرة في النظام المستخدم من الشركة، والتي نفته الشركة فيما بعد.
وأكدت ون بلس في تغريدة لها على تويتر بأن الاشعارات وصلت للمستخدمين بالخطأ وليس لها علاقة باختراق أمني من عدمه.
وقالت: “أثناء الاختبار الداخلي للنظام، قام فريق عمل OxygenOS بإرسال إشعارات للمستخدمين حول العالم لبعض مستخدمي OnePlus 7 Pro.”
وأضافت: “نود الاعتذار أي إشكاليات، ونؤكد لكم أن فريقنا يحقق في هذا الخطأ حاليًا.”
المصدر:
During an internal test, our OxygenOS team accidentally sent out a global push notification to some OnePlus 7 Pro owners. We would like to apologize for any difficulties, and assure you that our team is currently investigating the error. We’ll share more information soon.— OnePlus (@oneplus) July 1, 2019
اقرأ إيضاً:
ون بلس تكشف عن هاتف OnePlus 7 Pro رسمياً
ون بلس ستكشف عن سلسلة OnePlus 7 series يوم 14 مايو
ون بلس تعمل على 3 نسخ مختلفة من هاتف OnePlus 7
ون بلس تختبر تحديث اندرويد 9.0 على هواتف OnePlus 3\3T
One Plus تعلن عن هاتف ماكلارين OnePlus 6T رسمياً
تطبيق OnePlus Switch يدعم الآن نقل البيانات إلى هاتف آيفون
ون بلس ستكشف عن اللون الجديد لهاتف OnePlus 6T قريباً
التدوينة اشعارات غريبة وصلت هواتف OnePlus 7 Pro والشركة تقول أنها بالخطأ ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اشعارات غريبة وصلت هواتف OnePlus 7 Pro والشركة تقول أنها بالخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.