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مرسوم لرئيس الوزراء العراقى يأمر بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعوم أغلبها من إيران ويلزمها بالاندماج فى القوات المسلحة النظامية.

وتملك تلك الفصائل، التى ساعدت العراق وقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، نفوذا كبيرا فى السياسة العراقية.

ويأمر المرسوم الذى أصدره عبد المهدى بدمج الوحدات شبه العسكرية فى الجيش ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسى أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهى فى 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.

 

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