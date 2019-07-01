الدفاع العراقية: العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين فى محافظة المثنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أنها عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين فى منطقة جنوبى البلاد.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" - أن الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى - طريق نقرة السلمان- موضحة أنه تم العثور على الموقعين بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
وأشارت إلى أن رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب الشرعى فى بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين، وأفادت الوزارة بأنه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التى تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووى.
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