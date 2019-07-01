شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس فلسطينيين اثنين جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهست مركبة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين اثنين من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية قبل أن يحتجزهما جنود الاحتلال لبعض الوقت.
وأفادت مصادر بالبلدة، بأن جيبًا عسكريًا إسرائيليًا دهس الفتى أحمد مازن سباعنة (16 عامًا)، والشاب محمد عمار سباعنة (18 عامًا) على مدخل بلدة قباطية الجنوبى.
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