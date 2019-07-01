شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 14 مهاجرا حاولوا دخول تونس بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقتى الحرس الوطنى التونسى فى بنقردان وفريانة بولايتى مدنين والقصرين، من القبض على 8 أشخاص من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم دخول الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية من الجانب الجزائرى والليبى.

وأمرت النيابة العامة - وفقا لبيان صادر عن الداخلية التونسية اليوم الاثنين - بالتحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم دخول الأراضى التونسية بطريقة غير قانونية.

كما ضبطت دورية تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى التونسى بولاية نابل 6 شباب، من بينهم فتاة، على متن زورق مطاطى بعرض البحر، وبالتحرى تبين أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وقد تم التحفظ عليهم بتعليمات من النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.