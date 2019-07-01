عبد المهدي والملك سلمان يبحثان سبل تعزيز استقرار أسعار النفط

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، سبل تعزيز استقرار أسعار النفط، والتنسيق بين البلدين في هذا الإطار.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جمعهما، بحسب بيان صادر عن مكتب "عبد المهدي".
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا التعاون لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
كما أكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية، وتنفيذ مخرجات زيارات متبادلة رفيعة المستوى، جرت في الآونة الأخيرة.
ولفت البيان أن الاتصال تطرق إلى تحقيق أمن البلدين، وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، وتجنيبها خطر الحروب والصراعات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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