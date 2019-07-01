الجيش اللبناني يراقب إزالة "الغرف الإسمنتية" بمخيمات عرسال

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365

تفقد الجيش اللبناني، الإثنين، عمليات إزالة "الغرف الإسمنتية" بمخيمات اللاجئين في مدينة عرسال (شرق)، حيث جرى تنفيذ الإزالة في 16 مخيما وتبقى 4.

وفي وقت سابق، أمهلت السلطات اللبنانية اللاجئين المخالفين حتى نهاية يونيو/حزيران، لإزالة قرابة 1400 غرفة أسمنتية في عرسال.

وبحسب مراسل الخليج 365، طلب الجيش من 4 مخيمات هي "أبرار 4"، "أبناء الشهداء"، "وادي التون" و"خربة حياة" والتي لم يثبت التزامها، بتنفيذ قرار الهدم.

وقال رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، في تصريح صحفي إن قرار إزالة وهدم المباني المخالفة في مخيمات النازحين "جدي وعلى الجميع الالتزام به".

Advertisements

وتعتبر عرسال التي تقع في محافظة البقاع على الحدود مع سوريا من أكثر البلدات التي يقطنها لاجئون.

ويبلغ عدد اللاجئين فيها حسب تقديرات رسمية لبنانية، نحو 80 ألف لاجئ سوري.

ومنذ فترة، أثيرت ضجة حول بناء النازحيين غرف إسمنتية بدلا من الخيم في المخيمات.

ويستضيف لبنان، البالغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين نسمة، قرابة مليون لاجئ سوري، ويشكو من أنهم يمثلون ضغطًا على موارده المحدودة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.