الملك_سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بـ #رئيس_الوزراء_العراقي

الخليج - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

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