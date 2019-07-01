وزارة_الطاقة: #السعودية تشدد إجراءات الأمن بعد الهجمات على مرافق #النفط

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم الاثنين، أن المملكة تشدد إجراءات الأمن بعد الهجمات على مرافق نفطية.

وأضاف الفالح، في تصريحات له خلال مشاركته في اجتماعات منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، في فيينا: «نتعامل بجدية مع أمن إمدادات الطاقة».

واستكمل وزير الطاقة أن «تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط سيكون، على الأرجح، لتسعة أشهر»، متابعًا: «إن أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنَّهم لم يتخذوا قرارًا بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر»، موضحًا: «بالتأكيد، هناك تمديد.. ثمة إجماع يتشكل.. جميع من أتحدت إليهم يؤكدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول».

إلى ذلك قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل الواحد، اليوم الاثنين، مع اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول من خارج المنظمة، إلى تمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019، خلال اجتماعهم في العاصمة النمساوية فيينا.

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ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر المقبل، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة رويترز.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 1.52 دولار أو 2.6%، مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقتٍ سابقٍ أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون (وهو ما يُعرَف باسم «أوبك+»)، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في فيينا، اجتماعات لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص إنتاج النفط منذ 2017 لمنع هبوط الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إنَّه يأمل «نتائج مثمرة.. نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يُعيد إلى السوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة»، فيما قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إنَّه يتوقع «تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة».