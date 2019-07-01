شكرا لقرائتكم «التعاون الخليجي» يشارك في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فيينا - «الحياة» | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 17:34

شاركت البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا ممثلة برئيس البعثة الدائمة الدكتور محمد الغيلاني، في احتفال اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها تحت مسمى «الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة»، لإطلاق تقرير المخدرات العالمي لعام 2019.



ويهدف الاحتفال العالمي إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع من أجل تعزيز العمل والتعاون، وتحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.