وزير خارجية بريطانيا يحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

وأكد هانت، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وستستخدم كل الطرق الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.

وقال "أشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وأضاف "بريطانيا ستبقى ملتزمة بالاتفاق، وستستخدم كل الطرق الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ونحث إيران على تجنب اتخاذ أية خطوات إضافية بعيدة عن خطة العمل المشتركة، وعلى الالتزام بها".