الجبير: ولي العهد السعودي أبلغ قمة العشرين بضرورة مواجهة إيران

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وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران، بحسب فضائية "العربية".
© AP Photo / Evan Vucci
وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب من جانبه، خلال اللقاء "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده".
وأَضاف ترامب "أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع".
وتابع الرئيس الأمريكي: "كانت هناك تساؤلات منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كان هناك تورط سعودي في الإرهاب ولكنكم أنهيتم هذا الأمر وأقدر لكم ذلك".
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