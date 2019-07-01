دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 2 في فعاليات IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة سوني للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 2 خلال فعاليات IFA 2019 التي تقام في برلين خلال شهر سبتمبر.

قدمت شركة سوني هاتف Xperia 1 خلال مؤتمر الهاتف العالمي MWC الذي أقيم في برشلونة خلال شهر فبراير، ومن جديد تستعد الشركة للإعلان عن الإصدار الثاتي في فعاليات IFA.

وقد أكدت التسريبات اليوم على خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia 2 خلال الفترة القادمة، حيث يظهر نموذجي الهاتف في تسريبات ملفات UAProf برقم J8210 و J8010، كما رصد الهاتفين في تسريبات أخرى برمزي SPHINX وHORUS مع تقنية 5G.

وتؤكد التسريبات على أن نموذج J8210 هو الإصدار القادم من هاتف Xperia 2، حيث جاء الإصدار السابق Xperia 1 بنموذج رقم J8110، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم سيعرف بهاتف Xperia 2 أو Xperia 1 Premium أو أيضاً Xperia 1 5G .

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وقد أشارت التسريبات إلى أن الإصدار القادم يتميز بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع تصميم رأسي، كما يأتي نموذج J8210 من الهاتف بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 16:9، بينما يأتي نموذج J8010 بدقة عرض 3840 في 1644 بيكسل وهي نفس دقة العرض المميزة لهاتف Xperia 1 الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن دقة العرض في نموذج J8210 ستتغير إلى 2880 في 1440 بيكسل عند إنطلاق الهاتف، كما أشارت بعض التوقعات إلى أن سوني تخطط لإطلاق هاتف بتصميم مرن يعرف بهاتف Xperia F الذي يأني أيضاً بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

المصدر

هذا الموضوع سوني تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Xperia 2 في فعاليات IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.