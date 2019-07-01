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نائب رئيس الصين يدعو إلى تعزيز التعاون والثقة السياسية المتبادلة مع المكسيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، اليوم،الاثنين، إلى تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتبادل خبرة الحوكمة، وتقوية التعاون العملي بهدف دعم التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين بلاده والمكسيك، كموها بأن البلدين تمران بمرحلة حيوية من الإصلاح والتنمية.

 

وأضاف شان - خلال لقائه مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في العاصمة بكين - أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة بالإصلاح والانفتاح والمضي قدما على طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية؛ سعيا لتحقيق الرخاء وتجديد شباب الأمة في العصر الجديد.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية المكسيكي عن استعداد بلاده لتحسين آليات التعاون مع الصين في مجالات مختلفة، ودعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

 

 

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