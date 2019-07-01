شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى صنع الله ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الاثنين ، إن إنتاج بلاده من الخام يدور بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا لكن مستوى الإنتاج يظل "هشا" بسبب المشاكل الأمنية ، مضيفا فى تصريحات صحفية ، أن ليبيا قد تفقد بسهولة إنتاجا قدره 700 ألف برميل يوميا اذا تدهور الوضع الأمنى أكثر.

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