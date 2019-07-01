شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: السعودية تتخذ إجراءات أمنية مشددة فى مياهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن السعودية تتخذ إجراءات أمنية مشددة فى مياهها على خلفية الهجمات على ناقلات النفط فى المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: السعودية تتخذ إجراءات أمنية مشددة فى مياهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.