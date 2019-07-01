شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: ولي العهد السعودى أبلغ قادة قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولى لوقف ممارسات طهران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.
وأضاف الجبير، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، أن: "ولي العهد قال إن المملكة لا تسعى ولا تريد حربا مع إيران".
وتابع" أن ولي العهد شدد أيضا على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شارك على رأس وفد رفيع المستوى في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي انعقدت في مدينة أوساكا باليابان نهاية الشهر المنصرم .
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