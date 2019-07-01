شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع نورى المالكى مستجدات الأوضاع الأقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين ببغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى ، وتناول اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق، والتأكيد على الاسراع فى اختيار الشخصيات التى تتميز بالكفاءة والنزاهة لقيادة مؤسسات الدولة، وحسم ملف الادارة بالوكالة وبما يحقق التوازن الوطنى فى العراق.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى سياسة العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وضرورة اقامة علاقات متوازنة وفقا للمصلحة الوطنية العليا، واستعرض الرئيس العراقى ورئيس ائتلاف دولة القانون اخر المستجدات في المنطقة وموقف العراق من تصاعد الأزمة فيها.