شكرا لقرائتكم محتجون يحاولون اقتحام برلمان هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 17:33

حاول متظاهرون في هونغ كونغ اقتحام مبنى البرلمان، فيما نُظِمت وسط المدينة تظاهرة حاشدة في ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة الى الصين.



وأقدم متظاهرون مناهضون للحكومة على تحطيم الأبواب الزجاجية لمقرّ البرلمان في هونغ كونغ، محاولين اقتحامه، فيما استخدمت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع لصدّهم. كما شوهدت قوات من شرطة مكافحة الشغب، داخل المبنى الذي شكّل مركز التظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأجّجت الصدامات الأخيرة التوتر، فيما كانت الاحتجاجات ضد مشروع قانون طرحته الحكومة، يتيح تسليم الصين مطلوبين، لا تزال سلمية إلى حدّ بعيد. وجمّدت الحكومة المشروع، لكنها لم تلغه.

وخرجت مسيرة حاشدة اليوم الاثنين في وسط المدينة، في ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.

وقالت متظاهرة (37 سنة): "عندما سمعت أن مواجهات وقعت خارج (البرلمان)، شعرت بقلق. أقلق على أمن هؤلاء الشباب، وآمل بأن يتصرّفوا بحكمة". لكن متظاهراً عمره 80 سنة شدد على انه "لا يتّهم الشباب، بل الحكومة".

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وسيطرت مجموعات ضئيلة من المحتجين، معظمهم شبان ملثمون، على المحاور الثلاثة الرئيسة وسط هونغ كونغ ونصبوا عوائق معدنية وبلاستيكية لقطع حركة السير. وقال متظاهر حمل علماً أسود: "إنه رمز سقوط مدينتنا. الحريات فيها تتراجع، نتجه إلى نظام متسلط".

وتصدت للمتظاهرين قوات كثيفة من شرطة مكافحة الشغب، مجهزة بخوذ ودروع، وهاجمتهم قوات حفظ النظام بهراوات وغاز مسيّل للدموع.

كما يطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الحكومة كاري لام، ووقف الملاحقات في حق محتجين أوقفوا في الأسابيع الأخيرة.

وحضرت لام مراسم رفع العلم الاثنين، لمناسبة الذكرى الـ 22 لعودة هونغ كونغ إلى الصين، وألقت خطاباً قاطعه نائب معارض هتف بشعارات معادية لها، قبل إخراجه.

وأقرت لام بأن "ما حصل في الأشهر الأخيرة أثار خلافات ومشاحنات بين الحكومة والسكان"، وزادت: "هذا جعلني أعي أن عليّ، بوصفي سياسية، أن أدرك وأتفهّم تماماً مشاعر الشعب".

لكن جيسون (22 سنة) تعهد "ألا نفقد الأمل، مهما يحصل". وتابع: "سنبقى من أجل ذلك في الشارع. المقاومة لا تُحسم بيوم، بل على المدى البعيد".