شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة عمليات نينوى: مقتل إرهابيين "اثنين " غربى الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم،الإثنين، مقتل "اثنين " من الإرهابيين غربي الموصل.
وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن أفرادا من الاستخبارات العسكرية ، واستخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت من مطاردة اثنين من الإرهابيين ومحاصرتهما وقتلهما ، بعد محاولتها الفرار في قرية "أم هرام" بقضاء البعاج غربي الموصل.
وأوضح البيان، أن القوة تمكنت من الوصول إلى أوكارهم ، حيث ضبطت بداخلها دراجتين ناريتين ، كانتا تستخدمان لتنفيذ العمليات الإرهابية وبندقيتي "كلاشنكوف " و6 شرائح اتصال للموبايل ، وحزام ناسف وجهاز لاب توب " و"كارت ميموري".
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