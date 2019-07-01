شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: القبض على إرهابى مطلوب بولاية تبسة شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابى مطلوب بولاية تبسة شمال شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، من إلقاء القبض على الإرهابى "أ. فوزى"، الذى التحق بالجماعات الإرهابية عام 2017".

وأضافت أن "قوات الجيش نجحت إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست (جنوبى البلاد)، وجانت (جنوب شرقى البلاد) من القبض على 38 منقبا عن الذهب، كما أوقف عناصر الدرك الوطنى، بالبليدة (شمالى الجزائر) تاجر مخدرات بحوزته 11.9 كيلوجرام من المخدرات، فيما أوقف حرس السواحل بالقالة (شمالى البلاد)، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحرى".