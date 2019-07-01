شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى والعاهل السعودى يبحثان التنسيق حول أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن رئيس الوزراء والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بحثا التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط فى محادثة هاتفية اليوم الاثنين. وذكر المكتب فى بيان "جرى البحث أساسا فى تعاون البلدين الشقيقين فى مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا فى فيينا لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة".

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