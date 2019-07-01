شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع رئيس الحزب التقدمى اللبنانى العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان - تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط قد وصل إلى الكويت - فى وقت سابق اليوم - فى زيارة رسمية يلتقى خلالها عدد من المسئولين الكويتيين، استهلها بلقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.