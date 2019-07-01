خبراء أمريكيون: تنظيم داعش لا يزال يقود نحو 30 ألف مسلح فى العراق وسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء أمريكيون أن تنظيم "داعش" الإرهابى لا يزال يقود نحو 30 ألف مسلح فى العراق وسوريا، أى ما يكفى للسيطرة على الفلوجة والموصل ومدن أخرى فى العراق، علاوة على معظم شرق سوريا، فى 3 سنوات فقط .

وحذر الخبراء - فى تقرير أعده معهد دراسات الحرب الأمريكي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، من أن التنظيم لم يهزم بعد ويستعد للعودة مجددا وعلى نحو أشد خطورة رغم خسارته معظم الأراضى التى كان سيطر عليها فى سوريا والعراق .

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وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أخطأ بإعلانه القضاء على التنظيم وسحب القوات الأمريكية من الأراضى السورية، مطالبا فى الوقت ذاته الولايات المتحدة بأخذ كل الاحتياطات الأمنية والاستعداد لهذه العودة، موضحا أن التباطؤ فى مكافحة "داعش" أعطى الكثير من الوقت للمجموعة للتخطيط والإعداد للمرحلة التالية من الحرب .

ورأى أن تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بشبكة تمويل عالمية تدعم عودته مجددا، خاصة مع قدرة عناصر التنظيم على إعادة بناء قدراته الإعلامية و إمداده بالأسلحة والعتاد لتجهيز عدد من الإرهابيين الجدد، كما بدأ التنظيم بإعادة بناء قدراته الرئيسة أواخر العام الماضي، ما سيفضى إلى موجات جديدة من العمليات الإرهابية فى أوروبا والعالم.