السفارة الليبية بأنقرة تدين تصريحات لقوات حفتر ضد تركيا

أنقرة / أنس جانلي / الخليج 365

أدانت السفارة الليبية بأنقرة، الإثنين، تصريحات تستهدف تركيا، صدرت عن الناطق باسم الميليشيات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

ووصفت السفارة في بيان، تصريحات قوات حفتر بـ "غير المسؤولة"، مبينة أنها تلحق الضرر بعلاقات الصداقة القائمة بين الدولتين وشعبيها.

وأوضح البيان أن حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، تبذل جهودا مضاعفة لحماية الشركات التركية العاملة في البلاد.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني، لن تسمح لأي جهة بإلحاق الضرر بعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين التركي والليبي.

وتابع قائلا: "حكومة الوفاق الوطني ستتصدى لأي جهة تريد إلحاق الضرر بالمواطنين الأجانب الموجودين داخل الأراضي الليبية بما فيهم الأتراك".

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كما دعت السفارة الليبية، المواطنين الأتراك إلى حسن التصرف مع الليبيين المقيمين في تركيا، مشيرة أن بعض المغرضين يحاولون زرع الفتنة والكراهية بين شعبي البلدين.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية تركية، الإثنين، إنه جرى اخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر.

وأردفت المصادر، أن البحارة الأتراك عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم، بإرادتهم.

وحذّرت تركيا، في وقت سابق، ميليشيات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.