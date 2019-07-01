التحالف العربي: أسقطنا "طائرة حوثية" مسيّرة قبل استهدافها السعودية

الرياض / الخليج 365

قال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، الإثنين، إنه أسقط طائرة حوثية مسيرة أطلقت من صنعاء صوب المملكة.

وأوضح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة"، وهو اتهام عادة ما نفته طهران.

وأشارت إلى أن تلك الطائرة تم تدميرها بالأجواء اليمنية، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي.

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والآونة الأخيرة، كثفت جماعة الحوثي في هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

كان الحوثيون توعدوا، في بيان، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقالوا: "هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه" في اليمن، وهو اتهام عادة ما نفته الرياض.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.