رسميا.. المجلس الدستوري يعلن فوز ولد الغزواني برئاسة موريتانيا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلن المجلس الدستوري بموريتانيا رسميا فوز مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت 22 يونيو/ حزيران المنصرم بنسبة 52% من الأصوات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الإثنين عقده رئيس المجلس ممادو باتيا.

وأعلن المجلس رفضه جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس/ آب القادم، وهو تاريخ انتهاء فترة سلفه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

ووفق النتائج التي أعلنها رسميا المجلس، حصل مرشح السلطة محمد ولد الغزواني على نسبة 52% من الأصوات، يليه المرشح المعارض والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد بنسبة 18.59%، فيما جاء في المرتبة الثالثة المرشح المدعوم من الإسلاميين رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر بنسبة 17.87%.

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وفي المرتبة الرابعة، حل المرشح كان حاميدو بابا بنسبة 8.70%، وخامسا المرشح محمد ولد مولود بنسبة 2.44%، وأخيرا المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي بنسبة 0.40%.

وشهدت موريتانيا، في 22 يونيو، انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني.

وتقول المعارضة إن الانتخابات الرئاسية شابتها خروق بينها "استخدام مرشح السلطة لوسائل الدولة، والتصويت بالنيابة، وملء صناديق في مناطق ريفية إلى درجة أن عدد المصوتين في بعضها فاق عدد المسجلين". فيما قالت "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في موريتانيا إن الانتخابات "كانت شفافية"، وإنه لم "تُسجل خروقات".

وعقب إعلان النتائج الأولية اندلعت احتجاجات وأعمال شعب في العاصمة، فيما قطعت السلطات شبكة الإنترنت.

لكن الهدوء عاد إلى نواكشوط تدريجيا، كما عادت شبكة الإنترنت بشكل جزئي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.