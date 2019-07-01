أربيل: لا نريد أن يستخدم "بي كا كا" أراضينا لتهديد جيراننا

أربيل / عارف يوسف / الخليج 365

قالت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الإثنين، إنها لا تريد أن تستخدم منظمة "بي كا كا" الإرهابية أراضي الإقليم كقاعدة لتهديد الدول المجاورة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي للأناضول، تعليقا على تصريحات مغلوطة من جانب الحكومة الاتحادية عن مكافحة تركيا للمنظمة الإرهابية شمالي العراق.

والأحد نددت الخارجية التركية بتصريحات صادرة من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا كا" شمالي البلاد.

وردا على ذلك، قالت الخارجية التركية إن تصريح سلطات إقليم كردستان في شمال العراق حمّل "بي كا كا" المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى "بي كا كا".

وقال دزيي إن "بي كا كا" تشكل مصدر قلق للأطراف كافة في حكومة الإقليم، ومع الأسف تحاول التستر على أفعالها تحت أسماء مختلفة.

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وشدد على أن "كل قوة تهدد أمن واستقرار إقليم كردستان والدول المجاورة أمر غير مقبول ولا مكان لها في الإقليم".

وأوضح أن "وجود بي كا كا أصبح سببا للحرب وإلحاق الضرر بسكان المنطقة، ويشكل عقبة أمام إعادة بناء عديد من القرى في المناطق الحدودية".

وفي سياق متصل، وصف دزيي لقاء رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 21 يونيو/ حزيران الماضي بإسطنبول بـ"المثمر جداً".

وأضاف "لقد كان اجتماعا حاسما ليس فقط في المجال السياسي، ولكن أيضًا على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق وزيادة حجمه التجاري".

وانتخب برلمان إقليم كردستان في شمال العراق، نهاية مايو/ أيار الماضي، بارزاني مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيسا للإقليم بغالبية 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.