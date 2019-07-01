مصر.. تقنين أوضاع 1021 مقرا كنسيا منذ مطلع 2017

القاهرة / الخليج 365

قالت السلطات المصرية، الإثنين، إنها أقرت تقنين 1021 مقرا كنسيا لممارسة الشعائر الدينية منذ مطلع 2017.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس اجتمعت الإثنين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ووافقت اللجنة التي تشكلت في يناير/ كانون الثاني 2017 على "تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا، بحسب البيان.

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ويبلغ عدد الكنائس والمباني التي "تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعا"، وفق المصدر ذاته.

ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

وتشير تقارير حقوقية محلية غير حكومية سابقة، إلى أن الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.